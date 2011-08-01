У Львові оберуть родину, яка зніматиметься у проморолику

Сьогодні у Львові розпочався конкурс з визначення родини, яку знімуть у промоційному ролику про місто до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, організаторами конкурсу є Департамент «ЄВРО 2012» міськради та ЛКП «Агенція з підготовки м. Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012 року».

«Для участі у зйомках ми запрошуємо сім’ї з двома та більше дітьми віком від 3-х до 15-ти років. Відповідно до сценарію, батьки з дітьми, їхній вигляд, усмішки, жести символізуватимуть гостинність Львова. Ми шукаємо людей, які не бояться камери, перебуватимуть у Львові 18 серпня, а головне - вважають, що саме їхня родина найкраще зможе презентувати місто для світу», - повідомив директор департаменту «ЄВРО 2012» Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ.

За його словами, короткометражне промоційне відео про приймаюче місто Львів транслюватиметься до початку турніру на каналах, які є офіційними телевізійними партнерами УЄФА.