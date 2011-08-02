Прокуратура переслідує податкових боржників

Органами прокуратури з початку року за результатами перевірок з відшкодування ПДВ порушено 119 кримінальних справ зі збитками більш як 81,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

До суду з обвинувальним висновком направлено 64 кримінальні справи зі збитками 80,6 млн. грн. У ході досудового слідства відшкодовано 10,7 млн. грн., ще на 8,6 млн. грн. накладено арешт на майно обвинувачених.

Сума, на яку задоволено позови прокурорів з питань стягнення ПДВ, становить 166,8 млн. грн. З урахуванням добровільного відшкодування реально стягнуто до бюджету майже 100 млн. грн. податкового боргу. Прокурорами забезпечено участь у 348 справах з питань стягнення ПДВ, порушених за позовами інших осіб. За результатами розгляду даних справ попереджено ненадходження до бюджету або стягнення з держави коштів на суму 640,6 млн. грн.