У суботу в Києві - десять ярмарків (адреси)

У суботу, 6 серпня, у Києві відбудеться десять сільськогосподарських ярмарків, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення Київської міської державної адміністрації.

Ярмарки пройдуть: у Голосіївському районі на вул. Бурмістенка (у межах вулиць Васильківської та Ломоносова); у Дарницькому районі на Дніпровській набережній, 18; у Деснянському районі на вул. Маршала Жукова (в межах просп. Лісового та вул. Волкова); у Дніпровському районі на бульв. Праці, 5-9; в Оболонському районі на вул. Л.Гавро, 1-9; у Печерському районі на пл. Лесі Українки, 1; у Подільському районі на вул. Межовій, 25; у Святошинському районі на розі вул. Наумова та Підлісної; у Солом’янському районі на вул. Пулюя, 5; у Шевченківському районі на вул. Воровського, 1-7.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.