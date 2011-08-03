Суд залишив начальника Одеського морпорту в ізоляторі

Центральний райсуд Сімферополя подовжив начальнику Одеського морського торгового порту Миколі ПАВЛЮКУ, підозрюваному в зловживанні службовим становищем, термін перебування в ізоляторі тимчасового тримання на дві доби - до четверга, 4 серпня.

Про це УНІАН повідомив представник прокуратури Криму.

Таке рішення суд ухвалив 2 серпня.

Прокуратура продовжує наполягати на арешті М.ПАВЛЮКА.

У четвер суд знову збереться на засідання, і, ймовірно, вже ухвалить рішення про запобіжний захід.

За даними джерела УНІАН в Одеському морпорту, до суду планується викликати медиків, на думку яких посилалася днями прокуратура Криму, стверджуючи, що М.ПАВЛЮК може утримуватися в ізоляторі. Захист підозрюваного готовий надати інформацію про стан здоров`я 71-річного керівника морпорту від його лікарів.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму порушила проти М.ПАВЛЮКА три справи за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

За даними адвоката М.ПАВЛЮКА Сергія ЄМЦЯ, прокуратура посилається на матеріали перевірки Контрольно-ревізійного управління господарської діяльності порту. «З акту ревізії зовсім не слідує, що ПАВЛЮК щось вкрав для себе. Це версія КРУ про нібито завдані збитки державі. До речі, юридичний департамент Одеського порту вже звернувся з позовною заявою до Окружного адміністративного суду Одеської області з проханням визнати недійсними акти перевірки КРУ за 2005 рік», - сказав С.ЄМЕЦЬ.