У ставку виявлено тіло 8-річного хлопчика

На Кіровоградщині у ставку села Кам’яний Міст Новоукраїнського району виявлено тіло 8-річного хлопчика.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управлінні МНС в Кіровоградській області.

Тіло дитини 1 серпня побачив місцевий рибалка, підняти його допомогли місцеві жителі. Як з’ясувалось, хлопчик пішов з дому ще 28 липня, однак ніхто не повідомляв про його зникнення, пошуки не проводились. Загиблий ріс у неповній і неблагополучній родині.

Попередня причина трагедії - необережне поводження дитини на воді.