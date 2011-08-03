У ставку виявлено тіло 8-річного хлопчика
02:33, 03 серпня 2011Суспільство
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Трагедія на Кіровоградщині
На Кіровоградщині у ставку села Кам’яний Міст Новоукраїнського району виявлено тіло 8-річного хлопчика.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управлінні МНС в Кіровоградській області.
Тіло дитини 1 серпня побачив місцевий рибалка, підняти його допомогли місцеві жителі. Як з’ясувалось, хлопчик пішов з дому ще 28 липня, однак ніхто не повідомляв про його зникнення, пошуки не проводились. Загиблий ріс у неповній і неблагополучній родині.
Попередня причина трагедії - необережне поводження дитини на воді.
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