Держкомісія з цінних паперів перейде у підпорядкування Януковича

Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) буде перейменовано в Національну комісію з цінних паперів і фондовому ринку, також буде змінено певні принципи її роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДКЦПФР, відповідні зміни передбачені Законом України № 3610-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про національні комісії, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв`язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг», який був підписаний 2 серпня 2011 р. Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як роз`яснили у прес-службі, комісія є державним колегіальним органом у складі голови комісії, шести членів і центрального апарату. Згідно із законом, відтепер Нацкомісія підлегла Президенту України і підзвітна Верховній Раді.

Законом закріплено, що гранична чисельність працівників комісії затверджується Президентом України, а штатний розклад комісії затверджується її головою за узгодженням з Міністерством фінансів України.

Крім того, закон встановлює, що засідання Національної комісії, які є основною формою її роботи, проводитимуться за рішенням голови комісії і є правомочними, якщо на них присутня не менш як половина загального кількісного складу регулятора, а всі рішення ухвалюються більшістю голосів її загального кількісного складу. При ухваленні рішень голова і решта членів Національної комісії матиме один голос. Закон також визначає уніфіковані вимоги до членів Національної комісії, підстави і обставини, за яких її члени можуть бути звільнені з посади.

«Тепер, після підписання Закону главою держави і набирання ним чинності, серед наших подальших кроків - внесення змін до Положення про комісію і до інших внутрішніх документів, - відзначає голова комісії Дмитро ТЕВЕЛЄВ. Також, за його словами, найближчим часом планується внутрішня реорганізація системи комісії, яка, на його думку, допоможе підвищити ефективність роботи.

Нагадаємо, що даний Закон було прийнято Верховною Радою 6 липня цього року. Документ набере чинності через тридцять днів з дня його опублікування.