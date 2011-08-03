Син Шухевича шукатиме правди в Європі

Син Романа Шухевича Юрій Шухевич буде оскаржувати рішення Вищого адмінсуду у Європі після того, як заспокоїться.

"Це рішення Вищого адміністративного суду я би назвав ганебним, - сказав він у коментарі. - Щиро кажучи, я сподівався, що рішення Окружного адмінсуду скасують. А потім довго та нудно розглядатимуть по новій. Я заспокоюся і піду до Європейського суду. Але ж там розглядатимуть не саме рішення, а дотримання прав людей у судовому процесі судів першої та другої інстанції".

За його словами, він не звертає багато уваги на рішення Вищого адмінсуду.

"Для мене рішення цього чи іншого суду великого значення не має. Можна сто разів визнавати Шухевича та Бандеру героями чи негідниками. Щоб суд не визнав, вони які є й такими залишаться. Але ж несправедливо, що суд забирає звання у двох українців, яким попередня влада дала таку нагороду. Я вважаю, що суд зганьбила ця влада, яка претендує на те, щоб бути українською. Вона відстоює не український інтерес, а деякий інший", - наголосив Юрій Шухевич

Як відомо, колегія суддів ВАСУ учора підтримала рішення Окружного адмінсуду Донецька про неправомірність присвоєння звань Героїв України степану Бандері та Роману Шухевичу.

Gazeta.ua