У Києві вночі горів гуртожиток

Академії образотворчого мистецтва та архітектури

Київ. 3 серпня. УНІАН. У ніч з 2 на 3 серпня у Києві виникла пожежа в гуртожитку Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури за адресою: вул. Лук`янівська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Києві, пожежно-рятувальні підрозділи, що прибули на місце з’ясували, що осередок займання знаходився в одній з кімнат на восьмому поверсі 9-поверхової будівлі. Першочерговим завданням для вогнеборців було перевірити кімнати на наявність людей. В одній з них на останньому поверсі знаходилось двоє іноземних студентів, які, вочевидь, не зрозуміли сигналів тривоги і не змогли самостійно покинути задимлене приміщення. Рятувальники евакуювали юнаків по пожежній драбині.

За півгодини пожежу ліквідували. Внаслідок пожежі одна кімната вигоріла повністю, вогнем частково пошкоджено загальний коридор. Вогонь не встиг поширитись на інші кімнати, з людей ніхто не постраждав. Збитки та причина пожежі наразі встановлюються.