Скільки коштують котеджі під Києвом

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні у липні 2011 року зросла на 1,33% (13 дол.) – до 990 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається у повідомленні, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 1,99% (26 дол.) – до 1333 дол./кв. м.

При цьому, в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 204 дол./кв. м, найдорожчим – Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1434 дол./кв. м.

За даними компанії, у липні ц.р. зростання вартості котеджів зафіксоване у Бориспільському районі – на 0,90% (12 дол.) – до 1348 дол./кв. м, Києво-Святошинському, – на 2,47% (34 дол.) – до 1410 дол./кв. м, Макарівському – на 2,64% (25 дол.) – до 973 дол./кв. м, Бородянському – на 1,66% (15 дол.) – до 916 дол./кв. м, Вишгородському – на 2,08% (20 дол.) – до 983 дол./кв. м, Васильківському, – на 2,41% (23 дол.) – до 976 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 1,08% (7 дол.) – до 654 дол./кв. м, Фастівському, – на 2,36% (12 дол.) – до 521 дол./кв. м, Білоцерківському – на 1,76% (9 дол.) – до 520 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 2,38% (10 дол.) – до 431 дол./кв. м, Рокитнянському – на 1,81% (7 дол.) – до 393 дол./кв. м, Богуславському – на 3,31% (12 дол.) – до 374 дол./кв. м, Іванківському – на 2,88% (10 дол.) – до 357 дол./кв. м, Таращанському, – на 4,08% (10 дол.) – до 255 дол./кв. м, Сквирському – на 4,08% (8 дол.) – до 204 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння спостерігалося в Обухівському районі – на 0,90% (13 дол.) – до 1434 дол./кв. м, Броварському, – на 2,35% (22 дол.) – до 915 дол./кв. м, Миронівському, – на 2,70% (13 дол.) – до 469 дол./кв. м, Баришівському – на 3,54% (17 дол.) – до 463 дол./кв. м, Згурівському – на 3,57% (14 дол.) – до 378 дол./кв. м, Яготинському, – на 2,09% (8 дол.) – до 375 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включені).