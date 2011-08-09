За порушення техніки безпеки покарані 5 директорів луганських шахт

Інспекторським складом територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області в ході перевірок з 29 липня по 4 серпня виявлено 3311 порушень нормативних документів з охорони праці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 91 працівника вугільних підприємств, зокрема 5 перших керівників. У 81 випадку припинялося ведення робіт, експлуатація машин і механізмів.

За результатами розслідування нещасних випадків зі смертельним результатом притягнуто до відповідальності 5 осіб.

Усього з 29 липня по 4 серпня відомство провело 183 обстеження гірничовидобувних підприємств регіону.