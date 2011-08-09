За порушення техніки безпеки покарані 5 директорів луганських шахт
18:41, 09 серпня 2011Суспільство
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Виявили 3311 випадків
Інспекторським складом територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області в ході перевірок з 29 липня по 4 серпня виявлено 3311 порушень нормативних документів з охорони праці.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 91 працівника вугільних підприємств, зокрема 5 перших керівників. У 81 випадку припинялося ведення робіт, експлуатація машин і механізмів.
За результатами розслідування нещасних випадків зі смертельним результатом притягнуто до відповідальності 5 осіб.
Усього з 29 липня по 4 серпня відомство провело 183 обстеження гірничовидобувних підприємств регіону.
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