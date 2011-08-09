Азаров доручив відремонтувати Кам’янець-Подільську фортецю

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем’єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ і міністрові фінансів Федору ЯРОШЕНКУ забезпечити відновлення Нової (Великої) вежі Кам’янець-Подільської фортеці, яка зруйнувалась на початку серпня.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

З огляду на величезну історичну і архітектурну цінність цієї визначної пам’ятки, М.АЗАРОВ доручив готувати рішення про виділення для реставраційних робіт коштів з Резервного фонду державного бюджету.

Водночас глава уряду звернув увагу міністра культури Михайла КУЛИНЯКА і голови Хмельницької облдержадміністрації Василя ЯДУХИ на неналежний контроль за станом пам’яток історії, культури та архітектури.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня близько 17:00 внаслідок несприятливих погодних умов – сильних поривів вітру та дощу – зруйнована історична пам’ятка «Новозахідна башта» на території історико-архітектурного заповідника «Стара фортеця» у Кам`янці-Подільському Хмельницької області.

Фото УНІАН