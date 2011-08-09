Омбудсмени України та Росії зустрінуться офіційно

У Харкові у вересні відбудеться офіційна зустріч Уповноваженої з прав людини Верховної Ради України Ніни КАРПАЧОВОЇ та Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Володимира ЛУКІНА.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови - керівника апарату ОДА Василя ХОМУ, зустріч, орієнтовно, відбудеться 16 – 19 вересня.

За даними В.ХОМИ, омбудсмени обговорять питання перетину державного кордону.

Заступник голови ОДА зазначив, що сьогодні в Харкові відбулася підготовча до візиту Уповноважених нарада з питань перетину російсько-українського кордону через пункти пропуску, розташовані на території Харківської області.

У нараді взяли участь представник Уповноваженого - керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерій ТЕРЕЦЬ, начальник Харківського прикордонного загону Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО, перший заступник начальника Харківської обласної митниці Олександр МІРЗА, представники облдержадміністрації. У ході засідання обговорювалися ускладнення, з якими стикаються громадяни України та Росії під час перетину державного кордону, а також можливі шляхи вирішення проблем, які можуть виникнути при реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка».