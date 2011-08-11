На суд у справі Пукача викликали Мирославу Гонгадзе

У засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає кримінальну справу за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, оголошено перерву до 15 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат матері журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР.

За його словами, перерву оголошено у зв’язку з тим, що судом прийнято рішення викликати на судове засідання вдову журналіста Мирославу ГОНГАДЗЕ.