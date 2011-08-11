На суд у справі Пукача викликали Мирославу Гонгадзе
18:08, 11 серпня 2011Суспільство
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Оголошено перерву до 15 серпня
У засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає кримінальну справу за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, оголошено перерву до 15 серпня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат матері журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР.
За його словами, перерву оголошено у зв’язку з тим, що судом прийнято рішення викликати на судове засідання вдову журналіста Мирославу ГОНГАДЗЕ.
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