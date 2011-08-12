Через будівництво котеджів знищено стародавній курган

У Луганську через будівельні роботи знищено стародавнє поховання – курган епохи середньої бронзи віком 4,5 тисячі років. Про це УНІАН повідомив голова Спілки археологів Луганської області Олексій БРИТЮК.

За словами О.БРИТЮКА, будівельні траншеї і арматурні кріплення на вершині кургану вчені виявили 9 серпня. «Вершина кургану зруйнована, всюди валялися людські кістки зі слідами забарвлення червоною вохрою і уламки посуду, прикрашеного глиняним ліпленням. Знайдені екземпляри належать до катакомбної культури епохи середньої бронзи. За попередньою оцінкою, їм 4,5 тисячі років. Крім того, виявлена похоронна яма, але для того, щоб в неї спуститися, необхідно проводити розкопки», - сказав О.БРИТЮК.

Він зазначив, що інформацію про знищення кургану передано до правоохоронних органів. За словами О.БРИТЮКА, вже відома сума шкоди, завданої державі – 1,5 млн. гривень.

«Ми давно стежимо за ділянками землі, де зараз розгорнулося будівництво котеджного селища. Вони розташовані на межі Луганська і Лутугинського району. На цій території розташовані землі історико-культурного значення, які були виділені під приватну забудову ще в 2004 році. Цей курган – третій зруйнований об`єкт, який ми виявили. Два інших – поселення бронзового століття і ще один курган вдалося розкопати і зберегти все цінне, що там було», - сказав археолог.

За його інформацією, на землях, виділених під забудову котеджного селища, може бути ще кілька стародавніх поховань.