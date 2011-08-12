Європейська асоціація українців шукає "людину-легенду"

Європейська асоціація українців (ukrassociation.eu) звертається до відомих вітчизняних діячів - артистів, співаків, спортсменів та творчої інтелігенції - із закликом взяти участь у святкуванні 20-ї річниці Незалежності України у Брюсселі.

Про це УНІАН повідомив президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ.

На його думку, саме зараз, коли «міжнародний імідж України катастрофічно руйнується, українці мають показати Європі, що ми не тільки держава з політичними колотнечами, Україна - це в першу чергу люди: талановиті, освічені, відкриті та добрі».

О.ТОЛКАЧОВ вважає, що почесне право презентувати Україну у Брюсселлі у день 20-ї річниці Незалежності має належати «людині-легенді».

«На жаль, в Україні таких людей небагато. Ми шукаємо видатного українця, який би міг стати в одну ланку з курфюрстом Баварії, королем Франції, президентами країн світу та всіма поважними особами, які протягом останніх 300 років дарували костюми для символу Брюсселя – статуетки «Манекен Піс», - зауважив О.ТОЛКАЧОВ.

Він упевнений, що участь у брюссельській акції для відомих в Україні особистостей, до думки яких прислуховується суспільство, це не тільки унікальна можливість відсвяткувати день народження України у серці Євросоюзу, а й громадянський обов`язок.

«Сьогодні, коли ускладнюються взаємини між Україною та ЄС, ми маємо зберегти інтерес світової спільноти до України і підтримати віру українців у свою Батьківщину. Зробити це можуть тільки самі громадяни. Ми маємо презентувати Україну на міжнародній арені через потенціал народу, унікальну національну культуру і тисячолітню історію. Якщо не показати ці позитивні боки держави, ми ризикуємо поринути у прірву негативного сприйняття», - вважає О.ТОЛКАЧОВ.

Нагадаємо, що торік Україну у Брюсселі представляв найсильніший чоловік планети Василь ВІРАСТЮК.

Як повідомляв УНІАН, акція Ukrainian Manneken Pis відбудеться 24 серпня у Брюсселі і супроводжуватиметься урочистим прийомом у мерії – в старовинній ратуші на Гранд Плац, пішою ходою середньовічними вулицями та святковими гуляннями за участю української діаспори.

Ключовою подією свята стане одягання всесвітньо відомого брюссельського «Хлопчика, що пісяє» у костюм Ярослава Мудрого представниками муніципалітету Брюсселя і делегатами від України.