Поїзд «Чернівці-Сімферополь» збив на смерть жінку
11:41, 12 серпня 2011Суспільство
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У Красноперекопському районі Криму потяг «Чернівці-Сімферополь» збив на смерть жінку.
Про це повідомили УНІАН в прес-службі Кримського управління МЧС.
Інформація про інцидент на залізничній станції «Воїнка» надійшла до рятувальників вдень 11 серпня.
За словами очевидців, потяг подавав звукові сигнали, проте 54-річна мешканка села Воїнка пішла через рейки, не звертаючи на них уваги.
Від отриманих травм жінка загинула на місці.
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