Завтра в Україні - від 12° до 35°

13 серпня в Україні, за прогнозами синоптиків, переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Лише в Криму, а вдень і у західній частині очікується короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північно-східний та східний, 5-10 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°, в західних областях 22-27°; у південній частині, східних областях та на Дніпропетровщині вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 30-35°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Києві та області утримається мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі 11-16°, вдень 25-30°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

12 серпня температура води в Чорному морі 19-25°, Азовському морі 25-26°, в Дніпрі біля Києва 21°.