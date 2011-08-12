Бахтєєва вважає, що проблему з інсуліном має вирішувати міністр

Бахтєєва вважає, що назріла необхідність звернутися до голови Мінохоронздоров`я з приводу роботи заводу «Індар»

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА вважає, що назріла необхідність звернення до міністра охорони здоров`я Олександра АНІЩЕНКА з приводу роботи заводу «Індар».

Про це вона сказала УНІАН, коментуючи висловлювання позаштатного фахівця Мінохоронздоров`я України Миколи ГУЛЬЧІЯ з приводу ситуації навколо заводу «Індар».

"Адже, зрештою, міністр відповідає за забезпечення хворих інсуліном - а препарат українського виробництва застосовує більш як половина інсулінозалежних українців", - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона також відзначила, що "ми можемо написати запит міністрові, аби роз`яснив суть цього виступу (М.ГУЛЬЧІЯ), а також рекомендувати зняти позаштатного фахівця з його посади, якщо буде доведено, що поширена інформація не відповідала дійсності».

«Якщо в цьому буде необхідність, комітет також може звертатися в правоохоронні органи", - заявила Т.БАХТЄЄВА.

Крім того, колишній начальник юридичного відділу заводу “Індар» (2008-2011 рр.) Микола МОТРУК, коментуючи висловлювання М.ГУЛЬЧІЯ, відзначив, що «в умовах зупинення заводу чи виробництва інсуліну в недостатніх кількостях запасами препарату повинні володіти аптечні мережі. Коли ці запаси вичерпаються, хворі будуть змушені купувати ліки за свій рахунок».

На думку М.МОТРУКА, «висловлювання ГУЛЬЧІЯ односторонні. Він не піклується проблемами хворих на цукровий діабет».

«На ринку інсулінів, який на 90% належить транснаціональним компаніям, існувати складно. Тому «Індар» повинен бути державним заводом під держконтролем. Раніше держава призначала керівника, держава призначала правління, постійно перевіряли завод на відповідність ліцензійним умовам, на відповідність міжнародній виробничій практиці. Висновок про те, працює чи не працює підприємство в нормальному режимі, може зробити тільки держкомісія з контролю за виробництвом лікарських препаратів. Якщо простій заводу буде допущено бодай на тиждень – це може призвести до летальних випадків для хворих», - наголосив М.МОТРУК.

Він також додав, що «Євген КОНОНЕНКО, так званий нинішній керівник підприємства, був арбітражним керівником, ліквідатором низки держпідприємств, які належали «Укрмедпрому», якому належав і «Індар». Прибуткові рентабельні підприємства КОНОНЕНКО ліквідовував. І «Здоров`я народу», і «Індар» занесено до списків об`єктів держвласності, які не підлягають приватизації. Закон забороняє визнавати їх банкротами. «Здоров`я народу» сьогодні працює, але вже у формі товариства з обмеженою відповідальністю».

Як повідомлялося, нещодавно М.ГУЛЬЧІЙ заявив, що відвідав завод з виробництва інсулінів "Індар" і переконався, що підприємство працює в нормальному режимі і відпускає інсулін.

За його словами, можна не переживати, що в країні буде дефіцит інсуліну. "Я не бачу інсулінової кризи і її не буде", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №82 від 29 січня 1997 року «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». На даний момент підприємство випускає понад 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.

За свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» увірвалися на територію заводу, аби провести на завод представників нових власників підприємства. За словами працівників заводу, 70% акцій «Індару», які раніше належали державі, зараз перейшли до приватних осіб.

11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

Однак, за інформацією колишнього керівництва заводу, частина робітників заводу оголосили безстроковий страйк.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів для повернення державі контрольного пакета акцій цього підприємства.