Трудові мігранти переказують до України близько 2 млрд. євро щороку.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучила академік-секретар відділення економіки НАНУ, директор Інституту демографії і соціальних досліджень Елла ЛІБАНОВА сьогодні під час прес-конференції.

Водночас експерт відзначає, що масштаби трудової міграції з України на сьогодні стабільні.

«Масштаби трудової міграції в Україні є досить стабільними… Приблизно половина наших трудових мігрантів працює в Росії, і тут міграція є оборотною, люди повертаються», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

За її словами, решта мігрантів емігрує до країн ЄС: Італії, Чехії, Польщі, Іспанії, Греції, Португалії і Угорщини. Ці країни є основними реципієнтами української трудової сили, зазначила експерт.

«Якщо вдасться досягти спрощеного візового режиму, це буде на користь Україні не тільки тому, що забезпечить нам спрощення процедур візитів з туристичною метою…, а й спростить можливість мігрантам повертатися», - відзначила Е.ЛІБАНОВА.

За інформацією Державної міграційної служби, ситуація з міграційними потоками до України і з неї напряму залежатиме від економічної ситуації в країні.