Луценко перебуває під наглядом медиків

У Державній пенітенціарній службі України запевняють, що стан здоров’я екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у медиків СІЗО занепокоєння не викликає.

"Стан здоров‘я Ю.ЛУЦЕНКА перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників Київського слідчого ізолятора", - йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби відомства.

Крім того, у пенітенціарній службі зазначають, що з метою всебічної оцінки стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА проводяться його комісійні огляди із залученням провідних фахівців МОЗ України. Зокрема, 2 серпня Ю.ЛУЦЕНКО у Київському СІЗО отримав консультацію завідуючого гастроентерологічним відділенням однієї з Київських клінічних міських лікарень.

"Згідно з висновками зазначеного фахівця, Ю.ЛУЦЕНКУ надані рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування, які в повному обсязі виконуються медпрацівниками Київського СІЗО. Наразі стан здоров‘я Ю.ЛУЦЕНКА задовільний. Претензій до адміністрації Київського слідчого ізолятора та, зокрема, до медобслуговування, Юрій ЛУЦЕНКО не має", - наголосили у прес-службі Державної пенітенціарної служби.