Маломірний флот зазнає позапланової перевірки
Повідомляє Держфлотінспекція
Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства ініціює проведення позапланових перевірок маломірного флоту України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.
Як зазначається в повідомленні, планується перевірити всі маломірні (малі) судна, які здійснюють перевезення пасажирів на комерційній основі, по всій території України.
У прес-службі відзначили, що при проведенні перевірок особливу увагу приділятимуть перевірці дотримання вимог безпеки судноплавства при перевезенні пасажирів, а також відповідності кваліфікаційних документів екіпажів, відповідності рятувальних засобів, наявності чинних класифікаційних документів і ліцензій на судна, необхідних для здійснення пасажирських перевезень.
Крім того, додатково будуть перевірені бази для стоянки маломірних (малих) суден на предмет дотримання порядку випуску суден і їх зберігання.
Проведення таких перевірок направлено на зниження кількості аварійних ситуацій на маломірному флоті, забезпечення належного і безпечного рівня перевезення пасажирів водним транспортом.
При виявленні порушень, що потенційно загрожують життю і здоров`ю громадян, забрудненню природного навколишнього середовища, до посадових осіб застосовуватимуться заходи адміністративної дії згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення. Крім того, експлуатація таких суден буде заборонена - до приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства України.