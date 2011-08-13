Маломірний флот зазнає позапланової перевірки

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства ініціює проведення позапланових перевірок маломірного флоту України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Як зазначається в повідомленні, планується перевірити всі маломірні (малі) судна, які здійснюють перевезення пасажирів на комерційній основі, по всій території України.

У прес-службі відзначили, що при проведенні перевірок особливу увагу приділятимуть перевірці дотримання вимог безпеки судноплавства при перевезенні пасажирів, а також відповідності кваліфікаційних документів екіпажів, відповідності рятувальних засобів, наявності чинних класифікаційних документів і ліцензій на судна, необхідних для здійснення пасажирських перевезень.

Крім того, додатково будуть перевірені бази для стоянки маломірних (малих) суден на предмет дотримання порядку випуску суден і їх зберігання.

Проведення таких перевірок направлено на зниження кількості аварійних ситуацій на маломірному флоті, забезпечення належного і безпечного рівня перевезення пасажирів водним транспортом.

При виявленні порушень, що потенційно загрожують життю і здоров`ю громадян, забрудненню природного навколишнього середовища, до посадових осіб застосовуватимуться заходи адміністративної дії згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення. Крім того, експлуатація таких суден буде заборонена - до приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства України.