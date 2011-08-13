Триває виселення мешканців Русанівських садів

У Києві в зв’язку з продовженням будівництва Подільського мостового переходу буде розпочато відселення мешканців Русанівських садів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, у столиці активними темпами триває будівництво Подільського мостового переходу, і найближчим часом роботи почнуть виконувати на території Русанівських садів. З метою виконання зазначених будівельних робіт 259 садових ділянок Русанівських та Воскресенських садів підлягають відселенню.

У КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» повідомили, що 43 ділянки вже передані садоводами Дирекції за актами прийому-передачі земельних ділянок і можуть бути знесені. Відповідні роботи будуть розпочаті у поточному місяці.

Загалом станом на 12 серпня укладено добровільні угоди по 175 садовим ділянкам. З них на переселення в с. Биківня – 81 угода, на переселення в Горбачиху – 24, на повну грошову компенсацію – 57, на компенсацію квартирами – 13.

З числа громадян, з якими були укладені угоди, із 127 садоводами укладено нотаріально посвідчені договори на такі види компенсації: повна грошова компенсація – 46 угод, компенсація квартирами – 11, земельна компенсація та часткова грошова компенсація садоводам, які надали згоду на переселення в Биківню – 70.

Як повідомлялося, Київрада проголосувала за знесення Русанівських садів, щоб побудувати Подільсько-Воскресенський міст і дати дорогу метро на Троєщину. Всього, згідно з проектом, потрібно знести 265 садиб.

Навесні Верховна Рада прийняла закон про відчуження приватних земель для громадських потреб, і процедура відселення набагато спростилася. Тепер ділянка проходить незалежну оцінку: якщо господар з сумою не згоден, то суддя встановлює розмір компенсації.

У першу чергу відселення потрапили будови на 25-й і 26-й лініях. Мешканці будинків, що потрапляють під знесення в другій черзі (санітарна зона моста), поки їхати не квапляться, хоча й протестів з приводу знесення, за їх словами, поки не планується. Керівництво міста вимагає від них до осені визначитися з варіантами компенсації.

Як пише газета "Комсомольська правда в Україні", дачне селище відселенців розташоване в лісі за Биківнею. Територію обгородженл двометровим парканом з бетонних плит. Земля перерита - прокладають труби, їздить техніка. Роботи ведуться з початку червня. Начальник ділянкиповідомив, що посеред селища буде озеро, воду в яке будуть закачувати дві колонки.