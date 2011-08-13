Музей «Пересопницького Євангелія» не освячуватимуть

Музейно-культурний комплекс «Пересопницького Євангелія», який заплановано урочисто відкрити на Рівненщині 29 серпня, не освячуватимуть з метою уникнення непорозумінь між віруючими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ та його заступник Олексій ГУБАНОВ.

За їхніми словами, серед жителів області точаться суперечки щодо того, представники якої релігійної конфесії мають освячувати новозбудований музейний комплекс.

"Звісно, як і будь-яка інша споруда, чи то залізничний вокзал, чи атомна станція, за нашими традиціями, музей має освячуватись. Але в рамках самого святкування це не передбачається. Бо всі розуміють, що виникне певна напруга. Якби всі конфесії могли разом прийти, то ми б із задоволенням дали можливість навіть буддистам там освячувати. Та, щоб такого конфлікту уникнути, все вже буде після того", - сказав О.ГУБАНОВ.

Ще одним аргументом представників влади на користь того, щоб не освячувати цей комплекс, є те, що нібито Пересопницьке Євангеліє – це не пам’ятка української духовності, мови, книжно-рукописного мистецтва, а лише історичний артефакт.

У свою чергу, В.БЕРТАШ повідомив, що будівельники музейного комплексу «Песопницького Євангелія» вже освоїли понад 12 млн. грн. і планують здати його 15 серпня.

За його словами, офіційне відкриття комплексу відбудеться 29 серпня під час урочистих заходів з нагоди 450-річчя української Першокниги. У заходах очікується учать перших осіб України та інших держав.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня керівники ряду громадських організацій Рівненської області звернулися з проханням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити освячення заходів з нагоди 450-річчя Пересопницького Євангелія священиками УПЦ Московського патріархату.

Керівники громадських організацій просили В.ЯНУКОВИЧА посприяти, щоб новозбудовані та відреставровані до ювілею об`єкти (зокрема, пам`ятний хрест, культурно-археологічний центр, фрагмент Княжого двору) були освячені «за православним чином за участю Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА, оскільки церква, очолювана ним, продовжує традиції утвердження богослужбової, а отже, й державної української мови, традиції, започаткованої Пересопницьким Євангелієм».