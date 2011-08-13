Міліція: під Печерським судом все спокійно

Сьогодні станом на 12.00 ситуація біля приміщення Печерського районного суду м. Києва контрольована та спокійна.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у даний час біля суду поблизу п’яти наметів перебуває до 200 представників Всеукраїнської громадської організації «Загальновоїнська спілка України» та близько 50 прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, які встановили 41 намет.

Охорону громадського порядку забезпечують близько 70 працівників міліції та 50 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня партія "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію протесту проти арешту екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО і закликала киян, мешканців інших областей України щодня долучатися до мітингу біля Печерського районного суду на Хрещатику.

Там встановлено намети з табличками громадських приймалень опозиційних народних депутатів.