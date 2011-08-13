Нова світова криза вдарить по Україні не слабше, ніж попередня?

За останні три роки в Україні не було зроблене нічого, щоб уникнути зовнішніх шоків, і у разі дійсно серйозної глобальної кризи (яку можна порівняти за масштабами з подіями 2008 року) Україна має надзвичайно мало шансів уникнути такої самої долі, як три роки тому.

Таку думку в коментарі ZN.UA висловив начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банк Аваль» Дмитро СОЛОГУБ.

«Економіка, як і раніше, надзвичайно залежна від кон`юнктури світових цін на сталь, продуктивність і енергоефективність залишаються на низькому рівні, а катастрофічна фінансова ситуація в НАК „Нафтогаз України“ і затягування з проведенням пенсійної реформи негативно впливають на фінансову стійкість», — відзначив експерт.

«Не викликає надмірного оптимізму і ситуація у банківській системі. Незважаючи на поступове відновлення кредитування і поліпшення фінансових результатів, баланси банків, як і раніше, обтяжені проблемними кредитами (їх частка у кредитному портфелі, за деякими оцінками, сягає 30-40%). Крім того, частка валютних кредитів залишається високою, а отже, у разі девальвації гривни банки можуть зіткнутися з новим валом неплатежів», — переконаний Д.СОЛОГУБ.

Проте, за його словами, повторення сценарію 2008 року поки малоймовірне, і швидше, може йтися про уповільнення темпів відновлення світової економіки. «За цих умов більш-менш стабільною залишиться і ситуація в Україні. Хоча не варто сподіватися на це і нічого не робити. Перше питання на порядку денному — це якомога швидше відновити програму співпраці з МВФ, необхідну для забезпечення якоїсь подушки безпеки для фінансової системи і всієї економіки країни. Також необхідно, нарешті, розпочати розв’язання фундаментальних проблем української економіки. Адже навіть якщо світовій економіці вдасться уникнути колапсу тут і зараз, повторення кризи 2008 року в Україні буде лише питанням часу», — вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, світові фондові ринки минулого тижня різко просіли через побоювання інвесторів про можливу другу хвилю кризи, викликану можливими проблемами з обслуговуванням боргів у США і в Європі.

6 серпня рейтингове агентство Standarts&Poors вперше за всю історію США понизило інвестиційний рейтинг країни з AAA+ до AА+ з негативним прогнозом, що означає можливість подальшого його зниження в найближчі 12–18 місяців.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що у зв`язку з існуючими передумовами погіршення економічної ситуації в світі, уряд України має бути готовим до виникнення нової хвилі економічної кризи.

11 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення про забезпечення стабільності фінансової системи держави і мінімізації впливу на вітчизняну економіку негативних тенденцій на міжнародних і фінансових ринках.

Президент доручив Кабміну і НБУ підготувати низку заходів щодо зниження негативного впливу ситуації на зовнішніх ринках, серед яких зменшення доларизації української економіки, заміщення імпортних товарів товарами вітчизняного виробництва, підвищення привабливості безготівкових розрахунків.

НБУ також доручено вивчити питання з приводу збільшення кредитних операцій комерційних банків з підприємствами реального сектору.

Глава НБУ має розробити комплекс заходів для недопущення будь-яких зловживань на валютних ринках України.

Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку також доручено вивчити правову базу на предмет зниження негативного впливу ситуації на зовнішніх ринках.