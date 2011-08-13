В результаті вибуху в Керчі постраждали чоловік і жінка

Двоє людей постраждали в результаті вибуху, ймовірно, газу з балона в одній з п`ятиповерхівок у Керчі в суботу.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням порталу kerch.fm, потерпілі перебувають у лікарні.

У чоловіка опіки 90% тіла (з них 3-5% - глибокі опіки) і численні травми. У дівчини обпечено близько 30% тіла, опіки поверхневі.

За неофіційними даними, вибух стався в результаті надмірного тиску в газовому балоні. Це, у свою чергу, призвело до від`єднання шланга від редуктора балона.

Будинок, в якому прогримів вибух, не підключений до центральної системи газопостачання.

У МНС Керчі відмовилися повідомити агентству УНІАН подробиці події, перенаправивши до прес-служби кримського управління відомства, проте її стаціонарний телефон у суботу не відповідав.