Євро на міжбанку йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9990/8,0010, до 12:00 звузився спред - 7,9997/8,0002 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2782/0,2785, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2782/0,2783. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 28,7449 (-0,0571).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4377/1,4379, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5015/11,5065, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,5200/11,5245.