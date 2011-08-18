У зіткненні легковика з вантажівкою загинуло 4 людей
08:23, 18 серпня 2011Суспільство
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У тому числі дитина 2007 р. н
Вчора о 17.40 у Криму біля с. Стахановка Первомайського району на автошляху Армянськ - Сімферополь внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинуло 4 особи, у тому числі дитина 2007 р. н.
Як повідомляє пресс-служба МНС, ще дві особи, у тому числі дитина 2004 р.н., з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.
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