У зіткненні легковика з вантажівкою загинуло 4 людей

Вчора о 17.40 у Криму біля с. Стахановка Первомайського району на автошляху Армянськ - Сімферополь внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинуло 4 особи, у тому числі дитина 2007 р. н.

Як повідомляє пресс-служба МНС, ще дві особи, у тому числі дитина 2004 р.н., з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.