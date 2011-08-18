24 серпня на Майдані гратимуть 6 військових оркестрів

У День незалежності України 24 серпня у Києві на Майдані Незалежності відбудуться показові святкові виступи шести провідних військово-музичних колективів Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, концертну програму підготували більше 500 військових музикантів під керівництвом Військово-музичного управління Генерального штабу ЗСУ, зокрема, лауреати міжнародних фестивалів військових духових оркестрів: Заслужений академічний оркестр України – Зразково-показовий оркестр Збройних сил України під керівництвом підполковника Ігоря БИКОВСЬКОГО, Військово-музичний центр Сухопутних військ Збройних сил України під керівництвом заслуженого артиста України майора Олександра ШЕВЧУКА, Центр військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України на чолі із заслуженим артистом України капітаном 2-го рангу Андрієм ВИСОВЕНЕМ, Центр військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗС України на чолі з майором Юрієм КОВАЛЬЧУКОМ, а також Південний і Західний територіальні центри військово-музичного мистецтва (художні керівники, відповідно, заслужений артист України підполковник Іван ЧИРКА та капітан Богдан КАТРИНЯК).

Військові музиканти подарують слухачам музичні твори, засновані на кращих надбаннях української та світової музичної культури. У репертуарі, підготовленому військовими оркестрами, попурі з українських народних мелодій, музично-хореографічні і вокально-хореографічні композиції, аранжування національних естрадних пісень, військові та козацькі марші, композиції із пісень часів Великої Вітчизняної війни та шоу-дефіле.

Музиканти запрошують усіх бажаючих киян і гостей столиці завітати 24 серпня на центральний майдан столиці о 17.00.