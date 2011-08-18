Євро на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9990/8,0010 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту впали – 0,2763/0,2766, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,5290/11,5335.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,4409/1,4411 (середа — 1,4377/1,4379).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,9710/7,9910.