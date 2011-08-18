Кабмін ліквідував Службу міжнародних автоперевезень

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 771-р від 17 серпня п.р. ліквідував державне підприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень».

Текст документа оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо ліквідації даного підприємства.

Контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями здійснюватиме Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) замість ліквідовуваної «Служби міжнародних автомобільних перевезень».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Як зазначається у повідомленні, подальше існування ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень» не є доцільним, оскільки згідно з Указом Президента України № 387/2011 «Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті», видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійсненням контролю над міжнародними автомобільними перевезеннями опікуватиметься саме Укртрансінспекція.

У прес-службі відзначили, що Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті почне виконувати покладені на неї функції одразу після завершення процесу її створення.

Довідка УНІАН. ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень» було створене у 2005 році за рішенням Міністерства транспорту і зв`язку України з метою організації контролю над дотриманням українськими та іноземними перевізниками транспортного законодавства України і виконанням міжурядових угод з питань міжнародних автомобільних перевезень у пунктах пропуску на кордоні України, а також для надання всіх видів послуг з оформлення дозвільних документів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента № 370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».