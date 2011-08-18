Помер автор мультфільмів про Карлсона

У Москві помер відомий радянський художник-мультиплікатор Анатолій Савченко, повідомляє "Эхо Москвы".

Крім знаменитої версії твору Астрід Ліндгрен, А.Савченко створив образи таких улюблених для дітей мультфільмів, як "Петя і Червона Шапочка", "Вовка в тридев`ятому царстві", "Лускунчик", "Повернення блудного папуги".

Авторові легендарних мультфільмів про Малюка і Карлсона було 87 років. Останні роки художник робив ілюстрації до дитячих книг.