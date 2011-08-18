Під обвалом на шахті ім. Стаханова залишилися двоє гірників

У місті Димитров Красноармійського району Донецької області на шахті ім. Стаханова (ПАТ «Укрвуглебуд») під обвалом опинилися двоє гірників, їхня доля невідома.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

Згідно з повідомленням, обвалення порід крівлі на шахті сталося сьогодні о 18:17 на горизонті 825 м, у тупиковій гірничій виробці.

До пошуково-рятувальних робіт залучені чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля і працівники шахти.

Робота шахти не припинялася.