Експерти: кадетське виховання формує майбутню еліту

Громадські організації виступають за запровадження в Україні системи кадетської освіти.

Про це голова організації «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» Володимир ЧЕПОВИЙ заявив на прес-конференції в УНІАН на тему: «Система кадетської освіти та виховання, як ефективна модель формування управлінської еліти з дитинства: 20 років Незалежності України - погляд у майбутнє»

«Однією з перевірених моделей виховання справжніх патріотів та громадян є система кадетського виховання, яка впродовж століть підтвердила свою ефективність», - наголосив В.ЧЕПОВИЙ, додавши, що це розуміли і в Радянському Союзі, створивши в 1943 році суворовські військові училища за зразком старих кадетських корпусів.

«Сьогодні дуже потрібно, щоб кадетська освіта не стала модою, а стала системою підготовки до державної служби як військового, так і цивільного спрямувань з юних років, системою виховання справжньої еліти», - додав він.

За словами В.ЧЕПОВОГО, концепція кадетської освіти пропонує використання досвіду роботи суворовських училищ, кадетських корпусів та навчальних закладів подібного типу з роздільним навчанням, систему підготовки педагогічних кадрів для них та систему організації управління даними навчальними закладами.

В.ЧЕПОВИЙ вважає, що кадетська система виховання та освіти є «універсальною системою, яка не має національних кордонів».

У свою чергу, голова «Фонду відродження кадетських корпусів» Роман САЗОНОВ повідомив, що незабаром буде сформовано робочу групу зі створення єдиного центру управління кадетськими учбовими закладами України.

За його словами, основними завданнями запровадження системи кадетської освіти та виховання в Україні є створення раціональної мережі кадетських навчальних закладів, які забезпечують підготовку до державної служби; створення єдиного органу управління, який координує, контролює дані навчальні заклади, бере участь у їх ліцензуванні та атестації; створення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для кадетських навчальних закладів; удосконалення взаємодії кадетських навчальних закладів з вищими навчальними закладами.

Начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Данило РОМАНЕНКО додав, що на сьогодні в Україні мережа військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, ліцеїв МВС та кадетських класів не об’єднана єдиною науково-методичною базою, системою підготовки педагогічних кадрів та системою підвищення їх кваліфікації.