Четверо п'яних підлітків розбилися на краденому автомобілі

На Волині четверо підлітків викрали автомобіль та потрапили на ньому в ДТП.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області.

Зокрема, як зазначено в повідомленні, до Луцького міськвідділу міліції надійшло повідомлення від 53-річного жителя про те, що вночі з двору його будинку викрадено автомобіль марки «Москвич». Через декілька годин до міліції надійшло повідомлення, що поблизу міста в селі Оздів Луцького району зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, в якій постраждали діти. Як з’ясували правоохоронці, постраждалі й були викрадачами розшукуваного автомобіля.

В.о. начальника Відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Волинській області Олександр ГІЛЬ розповів, що того вечора четверо хлопців, будучи напідпитку, вирішили покататися на автомобілі, що був припаркований в одному з дворів. «Кажуть, що мали намір тільки покататись, але були настільки п’яні, що не впорались із керуванням та з’їхали з дороги, здійснивши при цьому удар із придорожнім деревом», - зазначив О.ГІЛЬ.

За його словами, троє хлопців навіть не прокинулись по приїзді правоохоронців. Четвертий – 17-річний школяр однієї із загальноосвітніх шкіл міста Луцька - знаходився у вкрай критичному стані. За його життя зараз борються медики.

За даним фактом наразі ведеться слідство.