Український фондовий ринок падає до нових річних мінімумів

Український фондовий просів майже на 10% У п`ятницю 19 серпня, фондовий ринок України показав значне просідання. Як повідомляє ТСН, індекс UX впав на 9,49%, до 1573,79 пункту. Індекс ПФТС опустився на 2,40%, до 668,83 пункту. Широкий індекс українського фондового ринку UAI - 50 втратив 1,27%.

На "Українській біржі" найбільше знецінились акції "Укрнафти" (-10,49%), Алчевського МК (-6,47%), Центренерго (-6,15%), "Мотор Січ" (-4,97%).

На ПФТС переважає негативна динаміка: Авдіївський коксохімічний завод (-6,19%), Алчевський меткомбінаті (-7,66%), Центренерго(- 4,32%), "Мотор Січ" (-4.34%).

Максимальний спад продемонстрував індикатор машинобудування (- 1,87%).

Поточна ситуація на ринку - відповідь на зниження американських ф`ючерсів і європейських індексів. При цьому український ринок, як більш волатильний, може знижуватися приблизно в два рази сильніше, ніж світові майданчики.

Нагадаємо, у четвер, 18 серпня, банк Morgan Stanley скоротив прогноз зростання світового ВВП до 3,9% з 4,2% на 2011 р і до 3,8% з 4,5% на 2012 р.

Як відомо, "хвилювання" на світових фондових ринках почалось після того, як авторитетне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило кредитний рейтинг США.