До регіонів почали постачати ліки для хворих на гемофілію

Міністерство охорони здоров’я розпочало поставки у регіони України ліків для хворих на гемофілію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, йдеться у повідомленні з приводу забезпечення ліками хворих на гемофілію, на сьогодні проведені закупівлі факторів згортання крові VII, IX та VIIІ (для дітей).

Станом на 19 серпня до державної установи «Політехмед» МОЗ, яка здійснює розвезення медикаментів по регіонам, для лікування хворих на гемофілію поставлено рекомбінантний фактор VIIа, який застосовується в екстремальних ситуаціях при важких травмах у кількості 247 флаконів за ціною 22 680,0 грн на суму 5 601 960,0 грн, у тому числі: для дорослих – 120 флаконів на суму 2 721 600,0 грн., для дітей – 127 флаконів на суму 2 880 360,0 грн.

Як повідомляють постачальники препаратів, до закладів охорони здоров’я розвезено 107 флаконів на суму 2 426 760,0 грн. (до дитячої лікарні «Охматдит» – 70 фл., в лікувальні заклади міста Києва – 35фл., Київської області – 2 фл.).

Інші отримані фактори згортання крові у кількості 140 флаконів на суму 3 175 200,0 грн. будуть поставлені в регіони згідно з розподілом із 22 по 25 серпня (Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області).

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Україна займає передостаннє місце в Європі за рівнем забезпечення хворих на гемофілію препаратами факторів згортання крові.

Нині в Україні налічується 2 тис. 672 хворих на гемофілію.