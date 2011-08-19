БТРи морської піхоти пройшли через Крим

Водії БТРів-80 батальйону морської піхоти Військово-Морських сил України здійснили 250-кілометровий марш на полігон «Опук» у рамках підготовки до підсумкових навчань року «Адекватне реагування - 2011».

Про це УНІАН повідомили у кримському медіа-центрі Міністерства оборони.

Кількість бронетранспортерів у прес-релізі не вказана.

«Маршрут руху пролягав через кілька населених пунктів південно-східного Криму і значно ускладнювався інтенсивним рухом автомобілів, пішоходів і відпочиваючих. Проте, навіть молоді водії впоралися з поставленим завданням і показали хороші навички. Бойова техніка прийшла до місця призначення без поломок», - говориться в повідомленні.

Водії готувалися до цього маршу впродовж минулого місяця на Чорноморському тренувальному центрі морської піхоти.

Вони відпрацьовували маневри під час авіаційного нападу і відбиття нападу умовного супротивника, при розвороті колони, при розміщенні на місцевості та під час переходу зараженою ділянкою.

Військовослужбовці також відточували майстерність водіння в умовах обмеженої видимості, під час проходження населених пунктів, доріг і бездоріжжя.

Незабаром броньована техніка морської піхоти знайде застосування під час батальйонно-тактичних навчань на полігоні «Опук» і в Одеській області - як на суші, так і на воді.