Міський голова Рівного відмовився від премії

Міський голова Рівного Володимир ХОМКО відмовився від премії до Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Рівненського міськвиконкому, де розглядалося питання про преміювання міського голови і його заступників

Міський голова попросив виключити його зі списку нагороджених. «Преміюйте решту, а мене з цього списку викресліть. Я не хочу», - сказав В.ХОМКО.

На засіданні міськвиконкому також затверджене рішення про відзначення кращих жителів Рівного за їхній внесок у соціально-економічний і культурний розвиток міста. Нагородження відбудеться наприкінці серпня під час святкування Дня міста.