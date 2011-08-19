Чемпіон світу з боїв без правил убив студента

Чемпіон світу із змішаних єдиноборств Расул Мірзаєв на допиті визнав, що заподіяв тілесних ушкоджень 19-річному студентові, який згодом помер у лікарні, повідомив РІА "Новини" офіційний представник Слідчого комітету РФ.

Раніше повідомлялося, що 13 серпня біля нічного клубу "Гараж" у центрі Москви між ними виникла сварка, через яку спортсмен завдав студентові удару в голову. У п`ятницю, 19 серпня, стало відомо, що Мірзаєв добровільно з`явився до районного слідчого комітету на допит, після якого був затриманий.

Порушено кримінальну справу по частині 4 статті 111 УК РФ (умисне спричинення тяжкої шкоди здоров`ю, що призвів смерть потерпілого). Максимальне покарання по ній - 15 років висновку.

Мірзаєв завоював титул чемпіона світу по змішаних бойових мистецтвах Mixed Martial Arts у ваговій категорії до 65 кілограмів, перемігши на початку липня цього року в Москві японця Масанорі Канехару, нагадує РІА Новини.