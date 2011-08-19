У Севастополі вийшла нова україномовна газета

У Севастополі з нагоди 20-річчя Незалежності України накладом 5 тисяч примірників вийшла нова україномовна газета «Слово Севастополя», на восьми шпальтах, чотири з яких кольорові і стільки ж - чорно-білі.

Як передає кореспондент УНІАН, у газеті опубліковане звернення Громадського комітету «Український Севастополь» до голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ЯЦУБИ із проханням активізувати розпочате декілька років тому будівництво української школи-колегіуму на 720 місць з українською мовою навчання.

«Слово Севастополя» також містить низку матеріалів на теми мистецтва, культури, освіти, у номері надруковані вірші дітей, написані українською мовою тощо.

Як зазначив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН координатор ГК «Український Севастополь», засновник і редактор газети Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ, газета заснована з метою висвітлення українського життя у Севастополі.

«У Севастополі є багато граней українського життя, і це, до речі, можна побачити по надрукованих матеріалах. Ті ж газети, які виходять у місті зараз, не дуже цікавить українське життя в Севастополі. Наприклад, коли проходив «Конгрес українців Севастополя», то форум не висвітлювала жодна місцева ТРК, що, на мій погляд, абсолютно неправильно. Так само багато інших подій з українського життя взагалі нехтуються, не знаходять свого відображення у місцевих ЗМІ», - зазначив М.ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ.

Перший номер газети «Слово Севастополя» розповсюджується безкоштовно. Газета існує також в електронному варіанті.

На сьогодні у Севастополі українською мовою також виходять газети «Флот України» і «Дзвін Севастополя».