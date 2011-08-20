За хабар затримали редактора районної газети

Співробітники Управління СБУ у Чернігівській області затримали під час одержання хабара редактора однієї з районних газет, що знаходиться в комунальній власності (засновники – районна рада і райдержадміністрація).

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в області.

Встановлено, що посадовець вимагав від суб`єкта підприємницької діяльності 500 дол. за оформлення його позаштатним кореспондентом видання та видачі відповідного посвідчення.

Співробітники спецслужби затримали редактора газети на "гарячому" під час отримання ним хабара в сумі 3 тис. грн.

Прокуратура Чернігівської області відносно затриманого порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України. У справі триває слідство.