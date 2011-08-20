СБУ закрила підпільний цех з виплавки алюмінію

На Херсонщині СБУ викрила та припинила злочинну діяльність групи осіб з числа громадян України та Туреччини, які організували підпільний завод з металургійної переробки відходів кольорових металів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 11 серпня співробітники СБУ затримали «на гарячому» двох місцевих мешканців та громадянина Туреччини, які виплавляли алюміній на території колишньої автобази в селищі Новоолексіївка Генічеського району.

Затримані працювали на саморобному обладнанні (плавильна піч, подрібнювач сировини, механічне решето, млин для подрібнення відходів, ємність для накопичення рідких відходів), яке не відповідало пожежно-технічним вимогам та утворювало небезпечні викиди в атмосферу. Крім того, незаконна діяльність супроводжувалась накопиченням значної кількості небезпечних відходів в курортній зоні, які потребують спеціальної утилізації. Будь-які дозвільні документи, що надавали право на здійснення металургійної переробки відходів кольорових металів, були відсутні.

Під час документування протиправної діяльності у «металургів» було вилучено понад 2 тонни виплавленого алюмінію вартістю більше 200 тис. грн., а також саморобне обладнання підпільної плавильні.

Особа, причетна до організації незаконної переробки відходів кольорових металів, раніше вже притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину, а іноземець перебував на території нашої держави з простроченим терміном перебування понад три роки.

Матеріали СБУ передано до органів міліції для порушення кримінальної справи стосовно організатора та учасників плавильного виробництва за ст.213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом), ст.239 (забруднення або псування земель) та ст.241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України.

Екологічна інспекція області спільно з санітарно-епідеміологічною службою вживають заходів щодо ліквідації наслідків забруднення навколишньої території відходами виробництва «підпільних металургів»