У пологовому будинку анонімно приймають підкинутих немовлят

У Луцькому пологовому будинку відкрили «Вікно життя», в якому жінки, які з певних причин опинилася у складних життєвих обставинах, можуть анонімно залишати своїх немовлят без ризиків для їхнього життя і здоров’я.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради, місто стало третім містом в Україні після Львова і Рівного, в якому відкрито «Вікно життя».

Як поінформував головний лікар пологового будинку Михайло ТОКАРЧУК, це «вікно» відкрите для того, щоб люди знали, що є виходи з певної складної життєвої ситуації. «Я б хотів, щоб матері не залишали своїх дітей, а виховували їх самі. Тому «вікно» - для їхнього розуміння, усвідомлення цієї проблеми», - сказав він.

Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Федір КОШЕЛЬ зазначив, що багато пар в Україні не можуть мати дітей і хочуть їх усиновити. На його думку, «Вікна життя» необхідно відкрити в усіх закладах міста й області, де персонал працює цілодобово, щоб люди знали, де залишити дитину, якщо життєві обставини не дозволяють її виховувати.