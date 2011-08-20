"Український Севастополь" просить добудувати колегіум

Громадський комітет «Український Севастополь» звернувся до голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ЯЦУБИ із проханням активізувати розпочате кілька років тому будівництво школи-колегіуму на 720 місць з українською мовою навчання.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому зверненні комітету до голови міської адміністрації.

«Відомо, що попередня влада по-різному ставилась до правa севастопольців різних національностей на отримання освіти державною мовою: від сприяння цьому амбіційному для міста проекту з боку Сергія КУНІЦИНА до повного саботування Валерієм САРАТОВИМ (С.КУНІЦИН і В.САРАТОВ - попередники В.ЯЦУБИ на посаді голови СМДА. - УНІАН). При початковій вартості проекту 46 млн. грн. через довгобуд вона (вартість) піднялась до 92 млн. грн. Будівельниками освоєно всього 26 млн. грн. Державне фінансування відсутнє останні два роки, а виділені у 2010 році 4 млн. 600 тис. грн. колишня влада використала за нецільовим призначенням», - заявляє комітет «Український Севастополь».

В організації сподіваються, що В.ЯЦУБА зможе «закінчити будівництво української школи-колегіуму, чим сприятимете появі в нашому місті найкращого освітнього закладу на Півдні України».

«Севастопольці, що мають прогресивні погляди на розвиток освіти в суспільстві і бажають дати своїм дітям високоякісну освіту державною мовою», будуть вдячні голові міськдержадміністрації за будівництво української школи.