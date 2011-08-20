У центрі Харкова на п’ять днів перекриють рух транспорту
17:52, 20 серпня 2011Суспільство
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Через "святкові заходи"
У Харкові 21-25 серпня перекривається рух транспорту в центрі міста.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, це пов’язане з підготовкою та проведенням святкових заходів, приурочених до 68-ї річниці визволення Харкова від фашистських загарбників, Дня міста, Дня Державного Прапора України, 20-ї річниці Незалежності України.
На чотири дні повністю або частково буде перекрито рух транспорту майданом Свободи та іншими центральними площами та вулицями Харкова.
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