У центрі Харкова на п’ять днів перекриють рух транспорту

У Харкові 21-25 серпня перекривається рух транспорту в центрі міста.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, це пов’язане з підготовкою та проведенням святкових заходів, приурочених до 68-ї річниці визволення Харкова від фашистських загарбників, Дня міста, Дня Державного Прапора України, 20-ї річниці Незалежності України.

На чотири дні повністю або частково буде перекрито рух транспорту майданом Свободи та іншими центральними площами та вулицями Харкова.