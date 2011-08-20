Заради двох мобілок чоловік убив трьох людей

У Запорізькій області за два мобільні телефони і два флакони парфумерії місцевий житель убив трьох осіб і поранив ще двох.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, потрійне вбивство і два замахи на вбивство були скоєні сьогодні вночі у Кам’янко-Дніпровському районі області.

«Сьогодні вночі надійшло повідомлення з селища Водяне про те, що в одному з приватних будинків знайдені мертвими молода жінка, двоє чоловіків і ще один чоловік у тяжкому стані. Виїхавши на місце події, співробітники кримінального розшуку спільно з прокуратурою встановили, що злочин скоїв раніше судимий за вбивство чоловік 1983 року народження, з яким дівчина познайомилася напередодні і привела його до своєї компанію», - повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, убивши трьох осіб, зловмисник виніс з будинку два мобільні телефони, флакон парфум убитої дівчини і туалетну воду одного з чоловіків, яких зарізав. Четвертий чоловік, який знаходився у будинку, залишився живим лише завдяки тому, що побачивши, що сталося з його товаришами, прикинувся мертвим після перших ножових ударів.

У прокуратурі також повідомили, що після скоєння злочину зловмисник трохи не вбив ще одного місцевого жителя: зустрівши на вулиці двох чоловіків з собакою, попросив закурити і почувши, що сигарет немає, без подальших розмов ударив одного з них ножем. Другому чоловіку вдалося втекти і сховатися від нападника на кладовищі.

«На сьогодні зловмисника затриманий, двоє потерпілих, які одержали несмертельні поранення, перебувають у тяжкому стані в реанімації. Розв`язується питання про порушення кримінальної справи за фактом скоєння потрійного вбивства і замаху на вбивство ще двох осіб», - повідомили у прокуратурі. Також уточнили, що затриманого в обов`язковому порядку буде направлено для проходження психіатричної експертизи.