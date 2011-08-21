Гральні автомати ведуть до суду

З початку 2011 року органи прокуратури Рівненської області порушили 9 кримінальних справ за фактами порушення законодавства про гральний бізнес, винесли 55 постанов про порушення адміністративних проваджень.

Як повідомили УНІАН, з прес-служби прокуратури області, за цей період внесено 34 подань та приписів з вимогою усунути порушення у сфері грального бізнесу, за документами прокурорського реагування вже притягнуто до відповідальності 21 особу.

З числа переданий до суду кримінальних справ про злочини у сфері грального бізнесу 4 розглянуто з постановленням обвинувальних вироків.

Зокрема, вироком Рівненського районного суду засуджено 34-річного рівнянина до сплати штрафу в розмірі 850 гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись господарською діяльністю строком на 2 роки. Слідством доведено, що вказаний громадянин, знаючи про існування спеціальної заборони у сфері грального бізнесу, використовував упродовж грудня 2010 - січня 2011 року в орендованому приміщенні у селищі Клевань для отримання прибутку 14 гральних автоматів.

Таке ж покарання отримав костопільчанин, 1982 р.н. Згідно з рішенням Здолбунівського районного суду його визнано винним у тому, що упродовж вересня-жовтня минулого року він здійснював діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу в орендованому приміщенні у м.Здолбунів та отримував дохід, використовуючи 7 гральних автоматів.