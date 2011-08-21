У Тернополі святкують ювілей першого Співочого поля в Україні

У Тернополі розпочався дводенний фестиваль «Молюсь за тебе, Україно!» з нагоди 25-річчя відкриття першого Співочого поля в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, в рамках фестивалю на території Співочого поля пройде свято народних ремесел та фольклору «Тернопільські обереги із народних джерел», хореографічні показові виступи «Танцювальне літо-2011», після чого відбудеться концертна програма.

У неділю, 21 серпня, учасники фестивалю пройдуть марш-парадом центральними вулицями міста. А на Співочому полі, починаючи з 16 години, виступатимуть художні колективи України – Буковинський ансамбль пісні і танцю, ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії, інші художні колективи з різних областей України. Вінчатиме програму концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки та святковий феєрверк.

Додвіка УНІАН. Співоче поле у Тернополі відкрили у 1986 році у парку Національного відродження. З нагоди 25-річчя Співочого поля було проведено його капітальну реконструкцію.