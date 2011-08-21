Кіровоград просить Януковича заснувати державну премію

Депутати Кіровоградської обласної ради звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо заснування державної премії імені Олександра Гіталова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії облради 19 серпня.

У зверненні депутати наголосили на визначній ролі О.Гіталова у піднятті престижу праці хліборобів, вихованні підростаючого покоління, утвердженні дбайливого ставлення до землі.

«О.Гіталов - знаний механізатор, новатор колгоспного виробництва, видатний хлібороб України, державний і громадський діяч народився 1915 року в селі Комишувате Новоукраїнського району Кіровоградської області. Простий селянин, він став відмінним механізатором, досконало вивчив роботу сільськогосподарської техніки, на практиці довів, що і в наших умовах можливо вирощувати кукурудзу, обробляючи одним трактором 100 гектарів. Пізніше - по 120-140 гектарів. У 1956 році виступив ініціатором комплексної механізації вирощування просапних культур. Через його бригаду - Всесоюзну школу передового досвіду - пройшло 12 тисяч механізаторів з усіх регіонів колишнього СРСР, село Комишувате називали «Степовою Академією», - йдеться у зверненні.

У травні 2015 року виповнюється 100 років з дня народження двічі Героя Соціалістичної Праці О.Гіталова.

«Досвід О.Гіталова в сучасних умовах широкого впровадження механізації, скорочення затрат ручної праці в агропромисловому виробництві та, відповідно, зменшення потреби у кількості зайнятих працівників необхідно вивчати та впроваджувати для збереження українського села. Враховуючи вищевикладене, з нагоди 100-ї річниці від дня народження видатного українця, з метою відзначення кращих працівників агропромислової галузі, Кіровоградська обласна рада звертається до Вас, шановний Вікторе Федоровичу, заснувати державну премію України імені Олександра Васильовича Гіталова», - сказано у зверненні.

Обласна премія імені О.Гіталова присуджується Кіровоградською облрадою щорічно і є відзнакою, якою нагороджуються працівники агропромислової галузі за вагомий внесок у підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Премія встановлюється у трьох номінаціях: «кращий тракторист», «краща трактористка» і «кращий керівник агроформування».